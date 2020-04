L’ex Inter: “Quando scoprii l’aritmia cardiaca mi cadde il mondo addosso. De Boer il peggiore…”

L’ex calciatore dell’Inter Jonathan Biabiany si è confessato in una lunga chiacchierata sul profilo Instagram di Calciomercato.com. Due i passaggi interessanti: quando stava per passare al Milan ma poi scoprii l’aritmia cardiaca e il rapporto con De Boer.

“Vicino al Milan? Ricordo bene quella giornata, 31 agosto 2014. Il giorno prima avevo giocato regolarmente una partita, il giorno dopo sono andato a Milano per sostenere le visite con il Milan. L’accordo era stato raggiunto, avevo fatto le foto con maglia e sciarpa, poi è arrivata la doccia fredda: aritmia cardiaca. Mi cadde il mondo addosso. Ho temuto per la mia carriera, credevo di dover smettere. Poi i medici mi hanno tranquillizzato, ci è voluto del tempo ma sono tornato”.

“Le mie parole su De Boer qualche anno fa hanno fatto notizia? In quel caso ho solo risposto alla domanda di un giornalista, mi è stato chiesto se per me l’olandese può essere considerato il peggior allenatore della storia dell’Inter e ho risposto sì. La penso così. Si è messo tanta gente contro, è innegabile. I rapporti sono fondamentali”.