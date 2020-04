“Botte sui testicoli e dito nel sedere”, Filippo Inzaghi racconta un aneddoto

Continuano le divertenti dirette su Instagram dell’ex calciatore Bobo Vieri, uno degli ultimi ospiti è stato Filippo Inzaghi. Un altro ex bomber, Nicola Ventola, chiede a Vieri di far raccontare ad Inzaghi di un particolare episodio accaduto in un Bari-Juvenus, riguardante la marcatura di Neqrouz. ‘Superpippo’ racconta l’aneddoto: “il dito nel sedere di Neqrouz fu un’esperienza devastante. Era una delle prime partite e mi dissero che lui lo aveva già fatto con altri ma io non me lo aspettavo. Inizia la partita, mi viene vicino, tocco il primo pallone e lui mi dà una botta sui coglioni da sotto. Mi giro e gli dico: ‘ma stai a scherzà? Ma che stai facendo?’. A fine primo tempo chiesi a Lippi di sostituirmi altrimenti gli avrei dato una gomitata. Mi aveva reso nervoso non riuscivo. Poi al ritorno però avevo caricato Montero… su un angolo sento bada bum! E Neqrouz finisce per terra“.