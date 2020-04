“Buona stagione perché non ha giocato le coppe”, è scontro tra due squadre

Anche la Ligue 1 è in attesa di novità sulla ripresa della stagione, l’intenzione è quella di tornare in campo e completare la stagione. Nel frattempo non mancano i momenti di tensione, è bagarre anche tra squadre. Il presidente del Lione Jean-Michel Aulas ha lanciato una nuova frecciata all’Olympique Marsiglia: “Se purtroppo non partecipassimo alle competizioni europee, ne potremmo trarre vantaggio. Perchè non riusciamo a competere per l’Europa? Solo perché abbiamo giocato ogni tre giorni in un contesto di calendario estremamente restrittivo in cui abbiamo avuto molti infortuni. Mentre, per esempio, l’Olympique Marsiglia ha avuto una buona stagione quest’anno perchè non ha giocato le coppe europee”.