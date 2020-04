“E’ difficile avere rispetto per alcune cose che ha fatto Sarri, non c’è mai stato rapporto”, l’attacco al tecnico

Attacco durissimo al tecnico della Juventus Maurizio Sarri. Ma non proviene dal mondo bianconero, bensì dal suo passato. Esattamente da Gary Cahill, calciatore del Chelsea quando il toscano guidava i blues. Il difensore, ai microfoni del Daily Mail, ha confessato: “Siamo andati ai Mondiali 2018 e siamo arrivati in semifinale. Io, così, mi sono perso il ritiro, problema enorme. Sarri era concentrato sulla tattica, forse troppo, e io non ho potuto prendere parte a tutta quella fase di preparazione. L’inizio, quindi, è stato col piede sbagliato e a metà stagione qualsiasi tipo di rapporto era già andato. E non ci sarebbe mai stato modo di recuperarlo”.

“È difficile avere rispetto per alcune delle cose che ha fatto. Ma ho molto rispetto per il club e per i calciatori. Da giocatore importante, da capitano, avrei potuto mandare tutto all’aria, ma non è così che si fa. È stato semplice? No. È stata sicuramente una delle cose mentalmente più difficili da affrontare, anche perché è durata tantissimo”.