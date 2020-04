Calciatore nei guai, apprezzamenti ad una bambina di 8 anni su Instagram [NOME e DETTAGLI]

Un calciatore è finito nei guai per aver fatto apprezzamenti ad una bambina di 8 anni. A riportare la notizia è il quotidiano ‘The Sun’. Il giocatore sotto accusa è il 18enne del Celtic Glasgow Armstrong Okoflex. Il centrocampista irlandese, durante una live Instagram, ha invitato i fans ad intrattenere tutti i collegati. Tra canzoni e tante altre performance c’è stata una bambina di 8 anni che, insieme alla madre, si è messa a raccontare una barzelletta. Una volta che le due si sono defilate dalla diretta, Okoflex ne ha approfittato per fare un commento sulla bambina: “È carina. È una di quelle che probabilmente diventerà ‘peng’ quando sarà più grande“. Il termine “peng” viene usato spesso nelle accezioni di “attraente”, “molto bella”. Il video ha fatto il giro dei social facendo finire il calciatore nel mirino delle critiche. C’è chi ha detto: “Okoflex deve essere ceduto. Non può andare in giro a dire cose del genere“ o “Questa moda live streaming finisce sempre in un disastro”.

Okoflex era finito sotto accusa anche qualche settimana fa quando aveva insultato un fan che, a suo dire, lo avrebbe offeso razzialmente. Un portavoce del Celtic, squadra con la quale Okoflex è sotto contratto ma con cui deve ancora esordire, ha fatto sapere: “La questione verrà esaminata e verranno prese le misure appropriate“.