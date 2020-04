Guai in vista per un calciatore italiano, più nel dettaglio per il capitano della Salernitana Francesco Di Tacchio. Come riporta ‘Il Mattino’, infatti, quest’ultimo ha invitato a casa sua 5 amici per festeggiare il compleanno. Ma il momento di festa di è trasformato in ben altro con l’arrivo dei carabinieri, che hanno multato tutti i partecipanti con una sanzione di 400 euro e un’ordinanza di isolamento fiduciario per quattordici giorni.