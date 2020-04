I calciatori della Juventus tornano per la ripresa? No, c’è ancora chi lascia l’Italia…

Si è parlato tanto del rientro in Italia dei calciatori juventini dall’estero per riprendere la preparazione in vista del campionato, da Cristiano Ronaldo fino ad arrivare ad Higuain. Il rientro del portoghese sembrava un primo indizio, poi il dietrofront che ha alimentato i dubbi. Addirittura un calciatore della Juventus, de Ligt ha lasciato l’Italia per tornare in Olanda insieme alla fidanzata Annekee e al cane Luna. Una conferma alla notizia è arrivata direttamente dalla compagna del calciatore che ha pubblicato proprio uno scatto dall’aereo. Il difensore ha trascorso in Italia la quarantena, ma l’incertezza ha spinto l’ex Ajax a tornare nel suo paese.

