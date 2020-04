“Il calcio ha bisogno di ripartire per motivi economici e di psicologia”, parla Enrico Letta

Si sta lavorando senza sosta per la ripresa della stagione di calcio con l’obiettivo di portare a termine i campionati. Sta per entrare in scena la Fase 2 e le squadre potrebbero tornare ad allenarsi dal 4 maggio, ancora però non c’è certezza. Il calcio vorrebbe riprendere ed a spingere per una soluzione del genere ci pensa l’ex Premier Enrico Letta, intervenuto a Skytg24: “Sono tra quelli che spera che il campionato riparta il più presto possibile, sia per motivi economici che di psicologia collettiva, purché nel massimo della sicurezza”.