Calciomercato Cagliari, Giulini: “non possiamo permetterci Nainggolan”

Il futuro di Radja Nainggolan molto probabilmente non sarà ancora al Cagliari. Il belga farà ritorno all’Inter per poi essere girato, probabilmente, ad un altro club di Serie A. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha confermato tutte le difficoltà. “Se lui volesse rimanere cercheremo di aprire una trattativa con l’Inter, ma è durissima. Oggettivamente nel mondo del calcio post Coronavirus, il Cagliari non può permettersi neanche metà del suo stipendio”.

SUL FUTURO DEL CALCIO – “Cambierà il modo di vivere il pallone. Prima a porte chiuse e poi, quando si riapriranno, con abbonamenti a prezzi da rivedere. C’è la partita dei diritti tv da affrontare. I ricavi globalmente saranno inferiori e di questo bisognerà iniziare a parlare per trovare soluzioni non solo a livello italiano ma anche europeo. Servirebbe finalmente un meccanismo di salary cap per le principali leghe europee per evitare che la forbice tra grandi e piccoli club aumenti ancora e difenderci dalla tentazione astrusa di chi propone super leghe e superchampions, che in questo momento decreterebbero la fine delle competizioni nazionali, che invece andranno sostenute dopo il virus”.