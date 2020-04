Calciomercato, due nomi al Milan per sostituire Ibra. La Juve dà il via libera al Bologna, si muove il Torino

Non si fermano le trattative sul calciomercato, le squadre del campionato di Serie A continuano a valutare la situazione anche per la prossima stagione con l’obiettivo di non farsi trovare impreparate. Non solo le grandi squadre, anche le piccole sono al lavoro ed avviano i primi contatti (in questo momento telefonicamente). Ecco tutte le trattative.

NAPOLI – Il club azzurro è veramente attivo, come già ampiamente anticipato è prevista una mezza rivoluzione. I nomi sul taccuino sono quelli di Tsimikas, Vertonghen (nel mirino anche di Milan e Roma), Karsdorp, Junior Firpo e Sarr.

MILAN – I rossoneri continuano la ricerca al sostituto di Zlatan Ibrahimovic. Il nome in pole è quello di Milik del Napoli, ma per il futuro si segue anche Scamacca, attaccante dell’Ascoli in prestito dal Sassuolo.

ROMA – Movimenti in entrata ed uscita per il club giallorosso. Dovrebbero essere due i sacrificati, stiamo parlando di Under e Spinazzola. Occhi puntati su Ryan Jiro Gravenberch calciatore olandese, centrocampista dell’Ajax e Carlos Augusto, calciatore brasiliano, difensore del Corinthians.

BOLOGNA – Arriva il via libera della Juventus. Non solo la conferma di Orsolini, ma anche l’arrivo dell’attaccante Favilli.

TORINO – L’obiettivo è Tommaso Pobega del Pordenone. Il ventenne centrocampista, di proprietà del Milan, ha attirato l’attenzione degli uomini mercato del Torino.