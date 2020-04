Calciomercato, l’Inter cambia volto. Il Milan tenta il colpo, conferme al Bologna e 2 nomi per la Sampdoria

Anche nel weekend le società di calcio non stanno a guardare e continuano a muoversi sul fronte calciomercato. Non solo le grandi, anche le piccole provano ad anticipare i tempi per non farsi trovare impreparati per la prossima stagione, considerando che quella in corso potrebbe anche non riprendere. Ecco tutte le operazioni del dettaglio che riguardano i club di Serie A e non solo.

INTER – Importanti movimenti che riguardano il club nerazzurro, in entrata ed in uscita. L’intenzione è quella di ricevere un bottino in grado di portare tranquillità, in arrivo disponibilità economici da Icardi, Nainggolan, Joao Mario, Lazaro e Godin. In entrata si lavora al rinnovo di Brozovic, gli altri nomi sono quelli di Tolisso, Chiesa, Emerson e Kumbulla. Il Barcellona avrebbe messo nel mirino anche Nicolò Barella dell’Inter. Lo riporta AS.

JUVENTUS – E’ vero l’interesse del River Plate per l’attaccante Gonzalo Higuain, operazione però possibile solo dalla stagione 2021 in poi. In caso di addio di De Sciglio, il probabile sostituto sarebbe Luca Pellegrini, al momento al Cagliari.

MILAN – Non solo le manovre in attacco per trovare un sostituto di Ibrahimovic, si cerca il colpo grosso a centrocampo. Si tratta di Rakitic del Barcellona, ma la concorrenza sarà agguerrita. Il Benfica su Paquetà.

NAPOLI – “Ci sono diversi club importanti che hanno chiesto informazioni su di lui, le ultime tre stagioni sono state di alto livello – ha dichiarato l’agente di Fabian Ruiz, Alvaro Torres, sulle frequenze di ‘Canal Sur Radio – Sì, è vero che il Real Madrid è interessato e abbiamo informato il Napoli di ciò. In questo momento, però, deve rimanere concentrato solo sulla sua squadra, poi in estate si vedrà il da farsi”.

BOLOGNA – Doppia conferma per la prossima stagione. Si tratta del portiere Skorupski e dell’attaccante Barrow, per quest’ultimo pronto il riscatto dall’Atalanta.

SAMPDORIA – Il club blucerchiato cerca un doppio rinforzo in difesa considerando gli ultimi problemi. Le soluzioni arrivano entrambe da Roma: Fazio e Juan Jesus.