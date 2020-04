Calciomercato Juventus, l’agente Andrea D’Amico: “potrebbe prendere questi due calciatori…”

Andrea D’Amico è uno dei procuratori più importanti e sta già lavorando in vista della prossima sessione di calciomercato, si preannuncia una sessione soprattutto di scambi dopo che l’emergenza Coronavirus ha accentuato i problemi del calcio dal punto di vista economico.

Intervistato da ‘TuttoSport’ ha fornito indicazioni interessanti, soprattutto sulla Juventus: “Pogba? Non lo so, sarebbe un ottimo acquisto secondo me, ma bisogna capire quali sono le condizioni. Anche se io sono convinto che la Juventus potrebbe inaugurare un mercato nuovo. Ha vinto otto scudetti e potrebbe vincere il nono – ha dichiarato l’agente – Credo che per superare la crisi da Covid possa varare un progetto di ringiovanimento e di italianizzazione. Tenere i fenomeni come Ronaldo e prendere dei giovani italiani di prospettiva, penso a nomi come Chiesa e Tonali“.