Calciomercato, “Juventus in corsa per Kane”. Il Genoa incassa 4,5 milioni, due nomi per Fiorentina e Torino

Continua l’appuntamento con tutte le notizie di calciomercato, i club del campionato di Serie A approfittano della sospensione della stagione per programmare il futuro. L’intenzione è quella di anticipare i tempi sul fronte trattative, ecco tutte le operazioni nel dettaglio.

JUVENTUS – Rio Ferdinand, ex difensore del Manchester United ha parlato del futuro di Harry Kane. “Restando con gli Spurs potrà anche essere ricco, ma diventerebbe ricco ovunque e lì non avrebbe niente per essere ricordato, nessun trofeo. Non può rimanere seduto a guardare, se vuole andare in un grande club deve volerlo e se non dovesse scegliere questa strada ne uscirebbe devastato. Penso che sarebbe perfetto per il rilancio del Manchester United ma credo che ci penseranno anche la Juventus e il Real Madrid, soprattutto se volessero inserire un giocatore d’esperienza per far crescere i giovani talenti”.

UNITED – Clamoroso sondaggio del Manchester United per Giovanni Di Lorenzo. Secondo il Mirror i Red Devils sono interessati al terzino del Napoli, reduce da una stagione molto importante.

INTER – Il club nerazzurro continua a guardare in casa Sassuolo. Dopo Sensi si pensa ad un altro centrocampista, il nome è quello di Locatelli.

FIORENTINA – Secondo La Nazione i viola puntano anche Malinovskyi (Atalanta, 25 milioni) e Kumbulla (Verona, 20 milioni).

VERONA – Si pensa al riscatto di Gunter. Il Verona dovrebbe versare al Genoa 4,5 milioni di euro ma può pensare di controriscattarlo per 1,5 milioni.

TORINO – Il club granata sta pensando ad un doppio movimento in entrata: si tratta del portiere Scuffet e del difensore Biraschi.