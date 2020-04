Calciomercato Juventus, Marcelo ha detto sì: il brasiliano vuole giocare di nuovo con Cristiano Ronaldo

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Il colpo della prossima estate della Juventus sarà… Marcelo. E’ quanto emerso dalla Spagna, il club bianconero prepara un nuovo assalto al brasiliano per rinforzare ancora di più una squadra già fortissima. Gli uomini di Maurizio Sarri sono in attesa di novità sulla ripresa della stagione, ma la dirigenza non sta di certo a guardare e sta programmando il futuro. Il tecnico ex Napoli ha riscontrato qualche problema sul fronte terzini, si cerca un calciatore bravo nelle due fasi, per questo motivo Agnelli e Paratici hanno intenzione di bussare di nuovo in casa Real Madrid. L’obiettivo è assicurarsi uno dei migliori terzini in circolazione: Marcelo.

Il brasiliano non è stato preso sempre in considerazione negli ultimi mesi dal Real Madrid, anche a causa di qualche infortunio. Secondo quanto riporta Don Balon il laterale mancino ha confermato la volontà di tornare a giocare con Cristiano Ronaldo, suo grande amico. Pronto un contratto per i prossimi tre anni e proprio il portoghese si sta muovendo in prima fila per favorire il buon esito della trattativa.