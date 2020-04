Calciomercato Juventus, tre ‘sacrifici’ per arrivare a Pogba: il tesoretto dalle cessioni eccellenti

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Tutto su Pogba. La Juventus sta lavorando per programmare il futuro, l’intenzione è rinforzare ancora di più una squadra già fortissima. La stagione è ferma a causa dell’emergenza Coronavirus, c’è ancora grande incertezza sulla ripresa del campionato, ma l’occasione è ghiotta per studiare le strategie di calciomercato. Gli ultimi mesi hanno dato importanti indicazioni, la difesa e l’attacco sono sicuramente affidabili, mentre qualche problema di troppo è stato riscontrato in mediana. Nella rosa di Maurizio Sarri non si trova un calciatore in grado di cambiare passo e di grande forza fisica, un giocatore capace di spaccare la partita. E la Juventus ha intenzione di investire per il futuro proprio su un centrocampista di questo genere.

Il nome non è un mistero. E’ quello di Paul Pogba. Il francese è in rottura totale con il Manchester United e la Vecchia Signora prepara il grande ritorno. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ Agnelli e Paratici sarebbero disposti a sacrificare tre calciatori: Pjanic, Douglas Costa e Bernardeschi. Un tris di cessioni che potrebbe portare nelle casse almeno 130 milioni di euro, cifra poi destinata per l’acquisto del ‘Polpo’.