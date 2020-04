Calciomercato, grandi manovre dell’Inter. Due attaccanti per la Lazio, 4 nomi per Bologna e Torino

Altre trattative molto importanti di calciomercato, i club si preparano per la prossima finestra. C’è ancora incertezza sulla sessione per le operazioni, si sta pensando anche di allungarla di qualche mese, è tutto slittato dopo l’emergenza Coronavirus. Si muovono le big del campionato di Serie A, ma non stanno a guardare anche medie e piccole.

INTER-BARCELLONA – Continuano le grandi manovre tra le due squadre. L’obiettivo dei blaugrana è Lautaro Martinez che potrebbero anche pagare la clausola rescissoria di 110 milioni. Nella trattativa potrebbero entrare anche alcune contropartite, i nomi interessanti sono quelli di Arther, Alena, Semedo o Firpo.

ATALANTA – Grandi manovre anche in casa nerazzurra, con l’obiettivo di costruire una squadra ancora più forte. I nomi sono quelli di Joakim Mæhle, calciatore danese, difensore del Genk e Dīmītrīs Giannoulīs, calciatore greco, difensore del PAOK.

CAVANI – Il futuro del Matador sarà sicuramente lontano dal Psg. Il Boca Juniors è una squadra molto interessata, ma l’ex Napoli preferisce l’Atletico Madrid.

MILAN – I rossoneri sono interessati a Emerson Aparecido Leita de Souza Junior, o Emerson, classe 1999 del Betis ma di proprietà del Barcellona che lo ha acquistato la scorsa estate.

LAZIO – Continua la ricerca ad un attaccante, il nome nuovo è quello di Dusan Vlahovic. La Fiorentina però è un osso duro ed al momento non vorrebbe cederlo. Occhi anche su Dzyuba, attaccante di 22 anni, in scadenza di contratto con lo Zenit San Pietroburgo.

TORINO – Il club granata si muove in entrata ed uscita. Interesse di tanti club per i difensori Izzo e Nkoulou, mentre per l’attacco i nomi sono quelli di Pinamonti e Scamacca.

BOLOGNA – E’ corsa a 4 per la difesa. Si valutano tutte soluzioni interessanti: Lyanco, Marchizza, Cistana ed Erlic.