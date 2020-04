Calciomercato Milan, l’agente di Thiago Silva: “può tornare in rossonero”

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan del futuro sarà sicuramente più giovane, ma l’obiettivo del club rossonero è anche quello di inserire in rosa anche calciatori di grande esperienza. Si sta cercando un attaccante in grado di sostituire Zlatan Ibrahimovic, il nome in pole è quello di Milik del Napoli ma si segue anche Icardi. Per la difesa c’è la suggestione che porta a Thiago Silva per il grande ritorno.

Il suo agente Paulo Tonietto, è intervenuto ai microfoni di milannews.it in merito a un possibile passaggio in Italia dalla prossima stagione: “Milan? Nel calcio tutto è possibile, ma dobbiamo aspettare cosa accadrà a causa della pandemia. Lui ha una grande ammirazione per il club, sono stati gli anni che hanno segnato la sua carriera. Sa del grande affetto dei tifosi”.