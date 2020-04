Calciomercato, scambio Juventus-Barcellona. Ritorni per Inter e Bologna, inserimento della Samp

I botti di calciomercato. Nonostante qualche difficoltà di troppo dal punto di vista economico, si preannuncia spettacolo nella prossima sessione. Sarà soprattutto una finestra di scambi e per questo motivo ancora più scoppiettante. Ecco tutte le trattative di oggi nel dettaglio.

INTER – I nerazzurri pensano a due ritorni importanti: si tratta del centrocampista Nainggolan e dell’attaccante Perisic che dopo le ultime esperienze dovrebbero far rientro all’Inter. Per il ruolo sulla fascia la soluzione più calda è quella di Emerson Palmieri.

JUVENTUS-BARCELLONA – Le due squadre preparano affari per la prossima stagione. I bluagrana si sono messi in fila per il centrocampista Pjanic, potrebbe fare percorso inverso Arthur, apprezzato molto dal tecnico Maurizio Sarri.

LAZIO – Continuano le sirene per Milinkovic-Savic. il serbo potrebbe partire solo in caso di offerta irrinunciabile. Nome importante in entrata, si tratta di De Paul dell’Udinese.

BOLOGNA – Emiliano Viviano si propone per tornare in rossoblu. Sarebbe una soluzione interessante tra i pali come titolare oppure dodicesimo. Tutti pazzi di Tomiyasu, il calciatore è finito nel mirino della Roma e di alcuni club di Premier League.

MONZA-IBARAHIMOVIC – Adriano Galliani, ad della società brianzola, precisa al Corriere della Sera: “Un affare non più pensabile, ho bloccato ogni operazione per il Monza non conoscendo gli scenari futuri, potrei ridurre gli investimenti”.

TORINO – Dopo l’emergenza Coronavirus verranno prolungati ufficialmente i contratti di De Silvestri e Cristian Ansaldi, già concordati nelle ultime settimane.

SAMPDORIA – La Sampdoria si è inserita nella corsa ad Agustin Urzi, esterno offensivo classe 2000 di proprietà del Banfield.