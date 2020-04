Calciomercato, suggestioni in attacco per Inter e Juve. Difensore e centrocampista al Toro, attaccante al Verona

Giornata pazza sul fronte calciomercato, tante notizie legate alle squadre del campionato di Serie A che possono essere considerate a sorpresa. L’emergenza Coronavirus non ha frenato le dirigenze che sono pronte ad operare per anticipare i tempi, ecco tutte le trattative nel dettaglio.

INTER – Una nuova suggestione e che fa impazzire i tifosi dell’Inter. La spalla ideale di Lautaro Martinez potrebbe essere Cavani. Il Matador si è proposto al club nerazzurro e vorrebbe tornare in Italia. Antonio Conte sarebbe entusiasta del colpo, l’ostacolo potrebbe essere l’ingaggio, ma con un sacrificio da entrambi le parti l’affare sembra destinato ad andare in porto.

ROMA – Attivissimo il club giallorosso che prepara una mini-rivoluzione. Il sogno continua ad essere Gotze, altre soluzioni sono Lukas Klostermann, calciatore tedesco, difensore del RB Lipsia e della nazionale tedesca e Moussa Niakhaté, calciatore francese, difensore del Magonza.

LAZIO – Anche l’altra squadra della Capitale fa sul serio. Il nome è sempre quello di Lovren, le altre ipotesi sono: Willy Boly, calciatore ivoriano con cittadinanza francese, difensore del Wolverhampton. Sebastián Coates, calciatore uruguaiano, difensore dello Sporting Lisbona e Robin Knoche, calciatore tedesco, difensore del Wolfsburg.

TORINO – Il club granata è sempre molto attento. Scatto quasi decisivo per Maxime Busi, calciatore belga, difensore del Charleroi. Per il centrocampo il calciatore in pole è Gagliardini.

JUVENTUS – I bianconeri cercano un bomber da affiancare a Cristiano Ronaldo, considerando il probabile addio con Gonzalo Higuain. In corsa c’è anche Duvan Zapata dell’Atalanta.

VERONA – Mees de Wit, classe ’88 può essere il nuovo attaccante. Si tratta di un calciatore ancora molto giovane e con ampi margini di miglioramento.