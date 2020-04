Calciomercato, tris di nomi per la Juve. Inserimento del Toro, tre contropartite alla Fiorentina e blitz Samp

L’inizio del weekend rappresenta un buon momento per le squadre del campionato di Serie A per muoversi sul fronte calciomercato, le trattative sono sempre più calde in vista della prossima stagione. Non solo le big, operazioni anche di medie e piccole squadre, ecco tutto nel dettaglio.

JUVENTUS – Bianconeri attivissimi. Secondo quanto riporta Marca ,la Juve sarebbe piombata sul centrocampista Thomas dell’Atletico Madrid, ancora lontano dal rinnovo con il club spagnolo. Il calciatore è in scadenza nel 2023, ma il rinnovo non arriva. Vecchia signora anche su Arthur del Barcellona e sul 21enne centrocampista del Lione Houssem Aouar, per quest’ultimo la valutazione è di 50 milioni di euro.

ATALANTA – Ruslan Malinovskyi pensa alla Premier League. Le dichiarazioni arrivano dal diretto interessato al canale Youtube della Federcalcio ucraina. “Non credo che i club si preoccupino ora dei trasferimenti. Per quel che riguarda l’Inghilterra posso dire che con l’Atalanta abbiamo giocato alcune partite e ci siamo allenati e l’atmosfera è meravigliosa – ha spiegato -. Mi piace la Premier League, ma non credo valga la pena parlarne. Non ci sono i presupposti al momento”.

LAZIO – Stando ad As, i biancocelesti vorrebbero piazzare il colpo Adolfo Gaich, attaccante classe ’99 del San Lorenzo. Operazione da 10 milioni di euro. Lazio su Dendoncker.

MILAN – Nel mirino rossonero sarebbe finito infatti Myron Boadu, attaccante19enne dell’AZ Alkmaar.

TORINO – Tutti su Tsimikas. Anche i granata si sarebbero messi infatti sulle tracce del 23enne terzino sinistro greco dell’Olympiacos. Nel frattempo il Napoli torna alla carica per Nkoulou. Sempre gli azzurri attivissimi, i nomi sono quelli di Kaan e Veretout. Sempre per i granata potrebbe riaprirsi la pista Younes.

INTER-CHIESA – Nainggolan, Gagliardini e Pinamonti sono i nomi proposti dall’Inter per arrivare ai 60 milioni chiesti dalla Fiorentina per l’attaccante Chiesa. Nerazzurri vicinissimi a Kumbulla del Verona.

SAMPDORIA – Lucas Piton Crivellaro, terzino sinistro di spinta del Corinthians potrebbe essere una soluzione importante per i blucerchiati, si tratta di un classe 2000.