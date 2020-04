Calciomercato, valzer di nomi per l’Inter. Tutte le soluzioni di Torino e Sampdoria

Anche oggi non mancano le notizie di calciomercato, interessanti indicazioni soprattutto per le big del campionato ma a muoversi sono anche le medie e piccole squadre con l’obiettivo di piazzare colpi in prospettiva per anticipare i tempi. Ecco tutte le trattative nel dettaglio.

INTER – I nerazzurri sono molto attivi con l’obiettivo di trovare una spalla all’altezza per Lukaku, considerando le tante richieste arrivate per Lautaro Martinez. I nomi seguiti con maggiore insistenza sono quelli di Werner e Mertens, monitorate anche le piste Martial, Jovic e Osimhen. L’ultimo nome è invece per la difesa: Emerson Royal, calciatore brasiliano, difensore del Betis e della nazionale U-23 brasiliana.

ROMA – Manovre sulle fasce per il club giallorosso. In uscita ci sono Bruno Peres e Spinazzola, mentre in entrata la soluzione porta a Junior Firpo, difensore del Barcellona.

TORINO – Il club granata si prepara ad essere protagonista. Per la difesa occhi su Jemerson, calciatore brasiliano, difensore del Monaco. Tentativo per un calciatore in prospettiva: Luca Ranieri, difensore dell’Ascoli, in prestito dalla Fiorentina.

SAMPDORIA – Sono due i nomi accostati al club blucerchiato: l’estremo difensore Marco Silvestri ed il centravanti Ernesto Torregrossa.