Calendari UEFA e campionati, che succede? In Serie A ci sarebbe uno spareggio in caso di stop

Il calcio prova a ripartire. La UEFA ha ribadito che la volontà è portare a termine la stagione, a partire dai campionati nazionali. Due gli scenari: campionati e coppe in contemporanea (inizio tra maggio e giugno, fine ai primi di agosto); prima i campionati, poi le coppe (con finale Champions il 29 agosto). L’UEFA ha ufficializzato che i tornei nazionali devono finire entro il 2 agosto e la Figc s’è subito adeguata con un comunicato. La prima ipotesi è quella più gradita. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ la prima opzione è giocare tutte le partite. Se fosse impossibile, playoff oppure a formule ridotte. Per le coppe restano in piedi tre opzioni alternative: 1) quarti e semifinali in gare secche; 2) final four in sede unica; 3) final eight in sede unica. Dal 7 (Juve-Lione e City-Real per il ritorno degli ottavi) al 29 (finale al momento confermata a Istanbul). In 23 giorni si possono giocare 17 partite (oppure 11 con le tre alternative ridotte). Per quanto riguarda il sorteggio qualcosa cambierà: ci ritroveremo con delle X. Ovvero: la vincente di un ottavo contro la vincente di un altro. Per Inter-Getafe e Roma-Siviglia che, in Europa League, non hanno giocato neanche l’andata degli ottavi ci sono due possibilità: o recuperano il 2-3 agosto, oppure si sfidano il 6 in gara secca.

E in caso di stop definitivo? Belgio e Scozia hanno lanciato l’allarme, l’Olanda si è praticamente fermata. Se accadesse anche con la Serie A, visto che si devono comunque dare i nomi delle qualificate alle coppe europee per la prossima stagione, si profilerebbe una sorta di spareggio tra Hellas Verona e Milan. Tra i possibili criteri presi in esame, come da comunicato UEFA, la partecipazione alla coppa nazionale. I rossoneri andrebbero in Europa League in quanto ancora in corsa in Coppa Italia. Uno scenario che ci auguriamo non si verifichi perché vorrebbe dire che il Paese è ancora in piene emergenza Coronavirus.