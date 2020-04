Cannavaro-Casillas, che siparietto: “Miglior portiere mai visto”, “Che falso che sei”. Poi svelano il futuro

Giornate difficili anche per tanti calciatori quelle della quarantena per il Coronavirus. Abbiamo assistito a diverse dirette Instagram che hanno rivelato retroscena e aneddoti. Uno degli ultimi siparietti ad andare in scena è stato quello tra Fabio Cannavaro e Iker Casillas, ex compagni al Real Madrid. I due hanno scherzato: “Sei il miglior portiere che io abbia mai visto”, dice Cannavaro. Pronta la risposta di Casillas: “Che falso, dicevi sempre che Buffon era il migliore…”. Poi è l’ex capitano della Nazionale italiana a tracciare la strada futura per entrambi: “Tu sarai il presidente della RFEF (la Federazione spagnola), io credo che diventerò allenatore del Real Madrid. Dopo l’esperienza in Cina mi sento pronto per tornare in Europa”.