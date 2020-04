“Gli dissi che il calzino bianco non andava bene, alla fine gliene comprai dodici”: Cannavaro sull’ex collega

Hanno formato una delle coppie di centrali più forti nella storia del calcio. Prima a Parma e poi alla Juventus, Fabio Cannavaro e Lilian Thuram sono stati due difensori eccezionali. Durante una delle consuete dirette Instagram in queste settimane di quarantena, Cannavaro ha svelato a Nesta un aneddoto risalente a più di vent’anni fa, quando militava con Thuram tra le fila gialloblu: “La prima settimana di Parma dissi a Lilian che in Italia il calzino bianco non andava bene, mi disse ok ma venne col calzino corto nero. Dopo 15 giorni andai a comprargli il pacco da dodici di calzini lunghi. Mi diceva che non non era abituato, visto che non dovevamo giocare. Ma io gli dissi basta, mettiti questi…”.

