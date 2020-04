“Noi calciatori vogliamo chiudere il campionato, anche in estate”: la posizione di Caputo

Francesco “Ciccio” Caputo era stato tra i primi ad esporsi sul tema Coronavirus. L’attaccante del Sassuolo aveva esposto un cartello con un messaggio rivolto agli italiani in occasione della gara contro il Brescia: “Andrà tutto bene. Restate a casa”. Caputo è tornato a parlare in un’intervista al ‘Corriere dello Sport’ in cui ha espresso il suo parere sulla ripresa del campionato di Serie A: “La situazione non è facile perché noi calciatori siamo abituati ad allenarci, a viaggiare e ad avere una vita movimentata. Stare fermi così a lungo, senza allenarsi sul campo e senza giocare, è difficile specie a livello mentale. A casa sudo parecchio, ma non è la stessa cosa. Manca molto la parte del contatto col pallone. Noi calciatori vogliamo concludere il campionato, anche in estate. Ci dovranno essere le condizioni, ma prendendo le dovute precauzioni credo sia giusto arrivare alla fine. Giocare a porte chiuse non sarà il massimo, ma ripartire sarà il primo passo verso il ritorno alla normalità. Molte delle nostre abitudini cambieranno: saremo più attenti ad avere contatti con la gente, a prendere mezzi pubblici e a frequentare luoghi affollati. Almeno fino a quando non ci sarà un vaccino”.