Caso Jagiello: “il Genoa non ha pagato”, ecco cosa rischia il club rossoblu

Non solo una brutta stagione ed il serio rischio retrocessione, il Genoa deve fare i conti anche con una situazione spinosa che potrebbe portare conseguenze nelle prossime stagioni. E’ iniziata una disputa con lo Zaglebie Lubin (il suo vecchio club) per il pagamento del cartellino, la FIFA ha condannato il Genoa a saldare il debito (800 mila euro) entro 45 giorni dalla notifica, il club polacco ha confermato di non aver ricevuto ancora alcun pagamento.

“Zaglebie Lubin S.A. informa che il 15 aprile è scaduto il termine di pagamento per la maggior parte degli importi dovuti per il trasferimento di Filip Jagiełło dal nostro Club al Genoa F.C.”, si legge in una nota. Il Genoa dovrà provvedere nel minor tempo possibile a saldare il dovuto, altrimenti verrà confermato il blocco del mercato per le prossime tre sessioni.