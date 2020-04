Coronavirus, primo presidente di Serie A contagiato: “Stanchezza e forti dolori alle ossa” [NOME e DETTAGLI]

Il presidente del Brescia Massimo Cellino è stato contagiato dal Coronavirus. A lanciare l’indiscrezione era stata ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui il numero uno delle Rondinelle sarebbe anche guarito. Il Brescia non ha confermato le voci uscite nelle ultime ore. A farlo è stato il diretto interessato che, in un’intervista a ‘La Repubblica’, ha svelato: “Dopo due settimane di quarantena a Cagliari sono stato in ospedale a fare dei controlli. È uscito fuori che mia figlia ha avuto il virus, mio figlio non ce l’ha avuto. E che io ce l’ho in atto. Sintomi? Stanchezza eccessiva e forti dolori alle ossa”.