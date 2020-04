Cessione Genoa, la bomba: “trattativa avanzata con un fondo cinese”

CESSIONE GENOA – In attesa di notizie sulla ripresa dei campionati, le squadre in Serie A possono programmare il futuro. Un club che ha bisogno di risposte nel breve periodo è sicuramente il Genoa, a tenere banco è anche la cessione societaria e da questo punto di vista sono arrivate importanti indicazioni.

Secondo quanto riporta il giornalista Cesare Lanza per pianetagenoa1893.net ci sono trattative avanzatissime con il Fondo internazionale FAFI di Pechino: al centro dell’operazione il manager genovese Giovanni Garbarino, intermediatore in business e collaboratore del presidente di FAFI, Huang Li Zhao. Per portare a termine l’operazione sarà fondamentale l’autorizzazione del governo cinese.