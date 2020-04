Champions League, altra novità: l’ultima indiscrezione arriva dalla Spagna

Un’altra novità, che si sussegue a quelle delle ultime settimane. L’ennesima indiscrezione sulla Champions League arriva questa volta dalla Spagna, per l’esattezza dal ‘Mundo Deportivo’. -Il quotidiano iberico, infatti, cita l’ipotesi final eight per le 8 squadre iscritte ai quarti con la scelta di una sola città, che abbia la capacità di ospitare un torneo così importante e che non sia tra quelle più colpite dal virus. Ovviamente, come ormai si sa, nulla è stato deciso ufficialmente ed in tal senso è in programma il 23 aprile un importante Comitato Esecutivo Uefa per decidere i modi e i tempi per la prosecuzione della stagione. L’idea di UEFA ed ECA, si sa, è dare la priorità ai campionati nazionali.