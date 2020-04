Che fine ha fatto Doni? L’ex Roma in mezzo ai…dinosauri insieme ad una vecchia conoscenza giallorossa

Vi ricordate Doni Marangon, l’ex portiere brasiliano della Roma? Bene, oggi ha cambiato vita. Dopo il ritiro forzato, dovuto ad un’aritmia cardiaca riscontratagli nel 2012 (ai tempi del Liverpool), Doni si è dedicato all’imprenditoria. Insieme a lui una vecchia conoscenza giallorossa: Fabio Simplicio. I due hanno aperto un parco divertimenti per bambini, come racconta Doni a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Ho un parco divertimenti per bambini insieme a Fabio Simplicio, in Brasile. L’idea nacque ai tempi della Roma, quando ancora giocavo. Vidi i dinosauri da ‘Zoomarine’ e decisi che li avrei portati per la prima volta nel Paese, costruendo un parco a tema. Oggi piace a tutte le famiglie”.