Incredibile in Cina: due medici diventano neri dopo essersi risvegliati dalle cure per Coronavirus [DETTAGLI]

Una storia che ha dell’incredibile e che ai più potrebbe sembrare una barzelletta. Ma quanto accaduto in Cina è invece vero. Così come riportato dalla tv Ccvt, e ripreso dal Daily Mail, due medici cinesi del Wuhan Central Hospital, i 42enni Yi Fan e Hu Weifeng, si sarebbero risvegliati con la pelle scura al termine del ciclo di cure svolto dopo la positività al Coronavirus.

I due soggetti, ovviamente impegnati in ospedale nella lotta al virus, hanno visto peggiorare le loro condizioni dopo essere stati contagiati, ma al risveglio in seguito alle cure si sono appunto accorti di essere diventati neri. Tutto ciò sarebbe dovuto all’effetto del farmaco curante sul fegato, il quale ha causato il malfunzionamento dell’organo e l’annerimento della pigmentazione cutanea. Per fortuna, si tratta di una conseguenza temporanea. La loro pelle tornerà normale dopo che il fegato avrà ripreso le sue normali funzioni.