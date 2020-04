Clamoroso Real Madrid: “Crisi economica per il Coronavirus, serve cedere 12 calciatori” Ci sono diversi big!

L’emergenza Coronavirus comporterà per forza di cose, purtroppo, delle conseguenze non proprio positive in termini economici. Sulle aziende e, conseguentemente, anche sull’industria calcio. Ma se le piccole delle serie minori rischiano anche il fallimento, le big europee ne usciranno soltanto ridimensionate.

La situazione Real Madrid, però, non è proprio delle più tranquille. Secondo quanto afferma ‘As’, infatti, il club spagnolo subirà conseguenze pesanti e sarà costretto a cedere 12 calciatori della prima squadra su una rosa di 37 (26 più 11 prestiti). Ma tra questi 12 ci sono anche nomi illustri, big eccellenti che hanno contribuito a portare in alto in nome dei blancos in questi ultimi anni: a causa della loro incerta situazione contrattuale, rischiano di partire i vari Bale, Modric, Lucas Vazquez, James Rodriguez, Ceballos, Vallejo, Marcelo, Mendy.