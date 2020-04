“Conte dice che gli altri paesi ci ammirano, ma intanto fanno il contrario”: il presidente attacca il Governo”

“Voglio fare i complimenti a Conte perché è un grande fenomeno, uno che riesce ad avere il 54% dei voti popolari, uno che riesce addirittura ad ottenere gli applausi dicendo che gli altri Paesi lo ammirano per quello che fa, quando poi loro fanno il contrario, quindi è un fenomeno da studiare”. E’ il presidente del Vicenza Renzo Rosso a parlare così ai microfoni di ‘Quarta Repubblica’.

“Poi però fra qualche mese ci risentiremo perché non apriamo le aziende e ogni giorno abbiamo migliaia di posti di lavoro che saltano e avremo tante persone a casa che non sanno dove andare a mangiare ed un sacco di problemi. Cominciamo a dire che noi non siamo dei geni, e guardiamo quello che fanno gli altri. Gli altri Paesi ci hanno insegnato che tutte le attività stanno riaprendo: noi dobbiamo riaprire ed è necessario farlo altrimenti crollano la nostra economia e il nostro Paese. Io vengo dalla moda, che è un settore fantastico, noi siamo il primo settore per esportazione e abbiamo un PIL incredibile, 2 milioni di operatori e non abbiamo mai avuto un aiuto dal Governo, non siamo come la Fiat che ha sempre avuto i sindacati e duecento aiuti, noi abbiamo avuto zero e siamo comunque il settore che porta il turismo in Italia e dà lustro al nostro Paese”.