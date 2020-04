Coppa Italia ai tempi del Coronavirus: questione stadio, l’ultima indiscrezione

Si fa sempre più strada l’ipotesi di una ripresa del calcio all’inizio della ‘fase 2’. Ripartenza graduale, con allenamenti a partire dal 4 maggio per tornare in forma e poi Serie A che riprenderebbe – da dove si era interrotta – con partite a porte chiuse tra fine maggio e inizio giugno. Le ultime due novità sono rappresentate dal possibile anticipo delle semifinali di Coppa Italia (qualche giorno prima del campionato) e dalla proposta di giocare solo in stadi del Centro-Sud, il più lontano possibile dall’epicentro del contagio da Coronavirus.

L’ultima indiscrezione nasce proprio da queste due novità, ed è ‘Repubblica’ a riportarla. Non sarebbe soltanto la sfida tra Napoli e Inter (andata 1-0 in favore degli azzurri), infatti, a giocarsi al San Paolo, ma anche quella tra Juventus e Milan (andata 1-1).