Coppia fa sesso in campagna, fidanzati ‘beccati’ nel giorno di Pasquetta

La Pasquetta in Quarantena. Si conclude una giornata molto particolare ed insolita, una festa come quella appena trascorsa non si era mai vista (almeno negli ultimi anni). Ma non tutti sono riusciti a rimanere a casa. Sono state 450 le pattuglie del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cosenza impegnate nei controlli. Secondo quanto riporta MeteoWeb, molto persone sono state sanzionate. Si va da una coppia di amanti che amoreggiava tra le campagne ad un giovane che voleva andare per forza a gustare l’uovo di Pasqua nell’abitazione dalla fidanzata; ma c’era anche chi, alle tre del pomeriggio di Pasqua, cercava un “supermercato aperto” per spese urgenti. Ma la scena che ha più ‘colpito’ è stato il rapporto sessuale tra la coppia.