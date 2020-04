Coronavirus, 4 calciatori finiscono nei guai per aver violato le restrizioni [NOMI e DETTAGLI]

Il mondo sta lottando contro un nemico invisibile: il Coronavirus. Per provare a vincere la battaglia è stato ordinato alle persone di rimanere in casa per evitare il propagarsi dell’epidemia, ma non tutti riescono a rispettare le regole. Quattro calciatori dell’Arsenal sono finiti nei guai per non aver rispettato le restrizioni del governo inglese. Si tratta di Pépé, Lacazette, David Luiz e Xhaka.

Addirittura il primo è stato fermato in casa con una dozzina di persone, il secondo non ha rispettato le misure di distanziamento sociale, mentre gli ultimi due si sono allenati insieme. Attraverso il Sun è arrivata la reazione dell’Arsenal. “Grazie per aver attirato la nostra attenzione su questi fatti. Abbiamo parlato con i nostri giocatori. Eravamo preoccupati, quindi abbiamo chiamato Nicolas (Pépé), che condivide la sua casa con tutti i parenti presenti nel video. Abbiamo ribadito l’importanza di rispettare le regole”.