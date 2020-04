Coronavirus, aggiornamenti su Cellino: l’esito del secondo tampone

Il presidente del Brescia Cellino aveva confermato di aver contratto il Coronavirus, adesso arrivano nuovi aggiornamenti. Secondo quanto riporta il Corriere di Brescia, per il numero uno delle Rondinelle è arrivato il risultato del nuovo tampone al Covid 19, si tratta della seconda negatività a distanza di due giorni: può quindi considerarsi guarito. Cellino continua però a spingere per la sospensione definitiva della stagione, il rischio è troppo alto per riprendere il campionato secondo il pensiero del presidente del Brescia. Si sta però lavorando per l’eventuale ripresa dal 4 maggio, entro la fine settimana tornerà infatti dall’Uruguay anche il tecnico Diego Lopez.