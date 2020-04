Coronavirus, allarme per Cristiano Ronaldo: focolaio a 20 km dalla sua villa

Allarme Coronavirus che riguarda Cristiano Ronaldo. Il calciatore della Juventus si trova in Portogallo a causa dell’emergenza e dovrebbe tornare a breve in Italia per mettersi in quarantena e poi riprendere la preparazione in vista del ritorno in campo in Serie A. Nel frattempo però, secondo quanto riportano i media portoghesi è stato scoperto un focolaio con una decina di casi a Camera do Lobos, una cittadina a ovest della capitale Funchal, nei pressi della villa del calciatore bianconero. I 18mila abitanti sono stati isolati per evitare il propagarsi del contagio, l’abitazione di CR7 si trova ad appena 20 chilometri.