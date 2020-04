Coronavirus, l’allarme di Santopadre: “Aziende travolte dalla crisi, i club rischiano il fallimento”

L’emergenza Coronavirus e lo stop prolungato dei campionati rischia di mettere in ginocchio molte società. Ne è ben consapevole Massimiliano Santopadre, presidente del Perugia, che ha lanciato l’allarme in un’intervista rilasciata al ‘Corriere dello Sport’: “Siamo in una situazione di guerra. Se non si riprenderà a giocare, sono convinto che più di qualche club non sarà nelle condizioni di iscriversi. Il rischio vero è di fallire perché se i fatturati delle nostre aziende primarie sono stati sbriciolati dal blocco delle attività, non ci sarà nessuna possibilità di tenere i piedi le società di calcio. Riprendere ad ogni costo? No, prima la vita. Se scenderemo in campo lo faremo solo per una questione economica. Ma non basta a giustificare i potenziali rischi”.