Coronavirus, l’annuncio dell’Università di Oxford: “Vaccino pronto a settembre” [DETTAGLI]

I ricercatori dell’Università di Oxford hanno comunicato che milioni di dosi di vaccino contro il Coronavirus potrebbero essere pronte per settembre. Vincent Munster ha spiegato al ‘Times’: “I macachi sono quanto di più vicino agli uomini possa esistere. La sperimentazione sta procedendo a vele spiegate. Se i loro risultati degli anticorpi saranno quelli promessi, allora io e gli altri ci metteremo insieme in un consorzio e faremo in modo che sia prodotto in maniera massiccia. Nessuno di quanti stanno realizzando il vaccino si aspetta di guadagnarci, sarà un bene comune”. Risultati ottimali sulle scimmie, iniziati i primi test sull’uomo. Elisa Granato è la seconda volontaria, la prima italiana, ad aver testato il prototipo del vaccino sviluppato ad Oxford per combattere il Covid-19. Il 23 aprile si è sottoposta al test e fa sapere che sta «benissimo».

Se l’immunità ottenuta nei test sulle scimmie verrà confermata in quelli sugli uomini, sarà la svolta attesa dal mondo intero. Per il vaccino gli scienziati dell’Università di Oxford stanno usando una tecnologia già sperimentata con successo su altri Coronavirus in passato, puntando alla produzione di anticorpi e alla copertura immunitaria a livello mondiale a partire da settembre. Non resta che aspettare.