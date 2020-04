Coronavirus, l’arbitro torna a fare l’infermiere: “la gente ha bisogno di me”

Era diventato uno degli arbitri più stimati, adesso è tornato a fare l’infermiere per provare a salvare le vite dall’emergenza Coronavirus. Stiamo parlando di Igor Benevenuto, direttore di gara del “Brasilerao”, la massima categoria. Il calcio adesso è fermo, e per questo motivo (ma non solo), è tornato negli ospedali.

“E’ chiaro che ho paura, certamente piu’ di quando arbitro una partita, perché ci sono già stati casi di infermieri che, a causa del virus, sono deceduti – ha spiegato ad alcuni media locali come riporta anche Sportmediaset -. Questo è un ‘nemico’ che può colpire chiunque, persone di tutte le età, ma ora la gente ha bisogno di me e non posso tirarmi indietro: qui sono più utile”.