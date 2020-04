Coronavirus, la squadra mette le cose in chiaro: “abbiamo donato parte degli stipendi in beneficenza”

Non sono mancare le critiche nei confronti dei calciatori del Basilea. L’accusa è quella di non voler rinunciare a una parte dello stipendio in seguito all’emergenza Coronavirus. Adesso la squadra ha deciso di uscire allo scoperto, Il centrocampista Fabian Frei ha scritto su Instagram: “L’accusa che la squadra non è disposta a rinunciare a parte del proprio stipendio non è vera. Tutti i giocatori della prima squadra hanno donato almeno il 20% dei loro salari in beneficenza il mese scorso, sperando che i soldi venissero utilizzati laddove era urgentemente necessario per l’epidemia di coronavirus”. Stesso discorso anche dal capitano Valentin Stocker: “Sacrifichiamo parte degli stipendi purché sappiano dove vanno i soldi e per cosa vengono usati”.