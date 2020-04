Coronavirus, il bollettino dell’8 aprile: è record di guariti, si conferma il trend positivo

Consueta conferenza stampa alla Protezione Civile per Angelo Borrelli, che ha aggiornato i dati sul Coronavirus in Italia. Nella giornata di oggi, 8 aprile, si registrano 1195 positivi in più rispetto alla giornata di ieri (-99 in terapia intensiva). 552 i deceduti, con un totale di 17669 morti dall’inizio dell’epidemia. Si registra il record di guariti, 2099. Sale a 26491 il numero delle persone guarite. Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di:

139.422 contagiati



17.669 morti

26.491 guariti

Le persone attualmente positive sono 95.262, così suddivise:

63084 in isolamento domiciliare

28485 ricoverati nei reparti con sintomi

3693 ricoverati in terapia intensiva

Ecco i dati dei nuovi contagiati in Italia nelle ultime settimane con la differenza rispetto al giorno precedente: