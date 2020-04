Coronavirus, il bollettino di oggi: boom di tamponi, il numero aggiornato di contagiati e guariti

E’ stato appena pubblicato il consueto bollettino giornaliero sull’emergenza Coronavirus. Importanti aggiornamenti sulla situazione in Italia per quanto riguarda contagiati e guariti. Secondo quanto riporta MeteoWeb, nelle ultime 24 ore abbiamo avuto altri 727 morti e 1.118 guariti. Il dato dei nuovi contagiati giornalieri è di 4.782, in lieve aumento rispetto a ieri ma comunque in netto calo rispetto al picco nonostante un numero elevatissimo di tamponi effettuati (oltre 35 mila). Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di:

110.601 contagiati



13.155 morti

16.874 guariti

Le persone attualmente ammalate, sono 80.572, così suddivise:

28.403 ricoverate in ospedale ( 35% )

( ) 4.035 ricoverate in terapia intensiva ( 5% )

( ) 48.134 in isolamento domiciliare (60%)

Ecco i dati dei nuovi contagiati in Italia nelle ultime settimane con la differenza rispetto al giorno precedente: