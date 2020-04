Altra giornata positiva, quella odierna, per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus in Italia. Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha fornito i dati di oggi. A fronte di 66.658 tamponi effettuati, i nuovi contagiati sono 2.646. Resta alto il numero dei morti, 464, così come – per fortuna – quello dei guariti, esattamente 3.033. Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di: 189.973 contagiati, 25.549 morti e 57.576 guariti.