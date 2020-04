Addio al bollettino quotidiano sul Coronavirus in tv. L’appuntamento diventato fisso dallo scorso 22 febbraio subirà una modifica sostanziale. Il capo del dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli ha annunciato che gli incontri con la stampa saranno soltanto due e non si ripeteranno tutti i dì. “I giorni previsti per le conferenze saranno lunedì e giovedì“. Allo stesso tempo però verranno diramati i bollettini ogni giorno attraverso le piattaforme web e social della Protezione Civile.