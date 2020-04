Coronavirus, calciatore positivo al test alla ripresa degli allenamenti [DETTAGLI]

C’è chi riprende gli allenamenti in vista di una possibile ripartenza del campionato. E’ successo in Austria dove però il Mattersburg ha subito dovuto fare i conti con una brutta notizia. Un calciatore è risultato positivo al Coronavirus dopo i test effettuati sui 40 tesserati del club (tra calciatori, staff tecnico e addetti ai lavori). Il giocatore, del quale non sono state fornite le generalità, è in quarantena e “verrà nuovamente testato in coordinamento con le autorità prima di poter prendere parte agli allenamenti”, informa il club che milita nel massimo campionato austriaco.