Coronavirus, calciatori e staff della Lazio in lutto: “un signore educato e cordiale” [NOME e DETTAGLI]

Lutto in casa Lazio. E’ morto Roberto Fotia, lo steward 67enne dello Stadio Olimpico, come riporta ‘Repubblica’ non è riuscito a superare il Coronavirus. Era una figura di riferimento per tutti i calciatori e l’intero staff in ogni match casalingo della squadra biancoceleste. Viene ricordato così sui social: “Un signore educato e cordiale che ogni domenica con il suo sorriso riusciva a farci respirare il meglio nonostante la frenesia e l’agitazione del momento”.

Aveva ricevuto l’onorificenza di Commendatore al merito della Repubblica Italiana. Era un punto di riferimento per tanti, una persona con un grande cuore.