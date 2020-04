Arriva il primo campionato europeo cancellato per l’emergenza Coronavirus. In Belgio, infatti, la Jupiler Pro League, inizialmente sospesa fino al 30 aprile, è stata annullata completamente. Mancava una sola giornata per concludere il torneo, oltre ai classici playoff per decidere le qualificate alle coppe europee e le retrocesse. Classifica congelata e titolo assegnato al Club Brugge. Gent secondo e ai playoff di Champions League, mentre le big, Genk e Anderlecht fuori da tutto.