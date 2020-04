Coronavirus, Casini: “la Juventus dovrà conquistare lo scudetto sul campo”

Congelamento della stagione, ripresa del campionato o sospensione definitiva? C’è ancora grande incertezza sul futuro del calcio italiano, si stanno valutando diverse soluzioni per la Serie A, ma tutto dipenderà dall’evoluzione dell’epidemia. Pierferdinando Casini ieri aveva presentato un’interrogazione parlamentare per l’assegnazione dei titoli in tutti gli sport, proposta che ha fatto molto discutere.

Oggi la parziale retromarcia in un intervento a ‘Radio Uno’: “La mia proposta fa riferimento a quei movimenti sportivi che hanno deciso lo stop definitivo dei campionati, quindi pallavolo, sia maschile che femminile, basket, sia maschile che femminile, rugby. La mia proposta è riferita solo ad alcuni sport e tra questi non c’è il calcio, in quanto tutti gli organismi internazionali e nazionali hanno già deciso di concludere i campionati di questa stagione. Vinca il migliore dunque: se la Juventus vuole rivincere lo scudetto, lo dovrà fare sul campo, non certamente a tavolino”.